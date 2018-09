[Leak] ho. Mobile: nuova offerta da 9,99 euro dal 24 settembre?

Se ci seguite quotidianamente, sapete che siamo molto curiosi per quanto riguarda le nuove mosse delle società che operano in ambito tecnologico. Tra queste, troviamo i vari operatori telefonici, come ho. Mobile. Abbiamo voluto indagare sulle nuove mosse della società di proprietà di Vodafone, riuscendo a scoprire importanti dettagli.

In particolare, collegandoci a questa pagina del sito web ufficiale dell'operatore e visualizzandone per curiosità il codice pubblico (CTRL + U su Chrome, view-source:https://www.ho-mobile.it/buy-sim.html?icmp=Offerta_button), abbiamo scoperto l'esistenza di una porzione di codice HTML (commentato, quindi attualmente non in funzione) che sembra proprio descrive la nuova offerta di ho. Mobile.

Riportiamo di seguito i dettagli che emergono dalle parti salienti del codice in questione:

9,99 euro ogni mese

10 euro prima ricarica

Spedizione gratuita

5,99 euro SIM + Attivazione

15,99 euro totale

NEW Offering Box

Nel sito ufficiale di ho. Mobile sono apparsi riferimenti a quella che sembra proprio essere la nuova offerta. La scritta "NEW Offering Box" lascia spazio a pochi dubbi. Inoltre, il fatto che il codice sia commentato e non cancellato ci fa pensare che sia lì per essere utilizzato in futuro. Guarda caso, nella giornata di ieri è stato annunciato che l'offerta da 7,99 sarà attivabile solamente fino al prossimo 24 settembre.

Ricordiamo che la prima offerta prevedeva un costo di 6,99 euro al mese (9,99 di attivazione + 7,00 di prima ricarica), mentre la seconda (che scadrà il 24 settembre) di 7,99 euro al mese (9,99 di attivazione + 8 ,00 di prima ricarica). Secondo questo schema, dunque, sembra che la nuova offerta costerà 9,99 euro al mese, visti i 10 euro richiesti dalla prima ricarica. Ipotesi che sembra trovare conferma anche dalle prime righe del codice commentato. Tuttavia, a quanto pare, sembra che ho. Mobile voglia ridurre il costo legato a SIM + attivazione, portandolo a 5,99 euro. Mossa che pare sensata, visto che il costo mensile verrebbe aumentato.

Nel caso il codice in questione venisse rimosso, potete vedere com'era la pagina del sito ho. Mobile al momento della scrittura di questo articolo seguendo questo link e selezionando la versione del 14 settembre. Trovate il codice pubblico di quest'ultima inserendo view-source:https://web.archive.org/web/20180914154716/https://www.ho-mobile.it/buy-sim.html?icmp=Offerta_button nella barra degli indirizzi di Chrome. Ovviamente, non possiamo darvi conferma che la nuova offerta sarà davvero questa, ma gli indizi sono abbastanza evidenti e sembrano portare verso questa conclusione.



[AGGIORNAMENTO 14/09/2018 18:50]: A pochi minuti dal nostro leak, ho. Mobile ha reso pubblica tramite la sua pagina ufficiale la nuova promozione. Come potete vedere dall'immagine qui sotto, la nuova offerta sarà attiva da lunedì 17 settembre e comprenderà 50GB in 4G Basic (fino a 30 Mbps), minuti illimitati e SMS illimitati a 9,99 euro al mese. Trovate tutti i dettagli legati all'annuncio ufficiale in questa news.