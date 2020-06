'Mi hanno messo il 5G in casa', ma è la frequenza del modem router

Dopo il falso video in cui uno smartphone brucia la lana d'acciaio, i complottisti tornano alla carica con una nuova "polemica" legata al "5G".

Ebbene, in alcuni gruppi Facebook "stop 5G", ultimamente sono comparsi dei post che accusano gli operatori telefonici italiani di "regalare il 5G". Sì, avete capito bene: secondo loro, le varie aziende di questo settore si starebbero adoperando per portare in omaggio, nelle nostre case, il 5G. Ovviamente, a loro dire, ci sarebbero oscuri motivi dietro a questo "regalo".

Ma cosa intendono? In che senso gli operatori stanno regalando il "5G"? Finalmente in Italia qualcuno ha deciso di fornire in omaggio contratti telefonici per far provare gratuitamente un nuovo standard? Tra l'altro, prima ancora che ci sia un'effettiva copertura al di fuori delle grandi città? Be, mettetevi comodi: i complottisti si riferiscono alla frequenza a 5 GHz del modem router fornito dall'operatore telefonico, che sulla scocca del dispositivo è stata abbreviata in "5G". Boom.

In parole povere, gli operatori stanno fornendo i nuovi modem fibra, spedendo questi ultimi a casa di alcuni clienti. Questi dispositivi lavorano, come risaputo, a due frequenze: 2,4 GHz e 5 GHz. In alcuni modelli di modem router, per praticità, quest'ultima frequenza viene indicata semplicemente come "5G". Da qui i complottisti hanno creato l'ennesima "polemica" relativa al 5G, affermando pure che gli operatori avrebbero cambiato il nome del 5G in "Super Fibra", in modo da "mascherarlo".

Insomma, siamo alle solite, ma perlomeno questa volta i complottisti sono riusciti a far ridere a crepapelle gli appassionati di tecnologia.

Per quanto riguarda il 5G della rete mobile, vi ricordiamo che nel 2019 l'Istituto Superiore della Sanità (ISS) ha osservato: "le emittenti aumenteranno, ma avranno potenze medie inferiori a quelle degli impianti attuali e la rapida variazione temporale dei segnali dovuta all'irradiazione indirizzabile verso l'utente (beam-forming) comporterà un'ulteriore riduzione dei livelli medi di campo nelle aree circostanti".