'Mietitore' protesta in spiaggia: è un avvocato che non vuole la riapertura

Viviamo in un periodo strano e ormai sta succedendo di tutto in questi giorni. In questo contesto, non ci sorprende che un avvocato abbia deciso di vestirsi da "mietitore" per protestare contro la riapertura.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizmodo e FOX 5, nonostante la situazione attuale, questa settimana in Florida sono state riaperte alcune spiagge. La scelta ha chiaramente diviso i cittadini, tra chi pensa sia giusto (e si reca in spiaggia) e chi vorrebbe far chiudere tutto nuovamente, in modo che non ci siano rischi.

Tra questi ultimi rientra Daniel Uhlfelder, un avvocato che ha deciso di vestirsi da "mietitore" per dire ai bagnanti che, a suo modo di vedere, quello che stanno facendo non è esattamente intelligente. Mentre faceva questo, l'avvocato ha trovato una TV locale che stava trasmettendo dalla zona ed è riuscito a farsi intervistare. Inutile dire che il video, che potete vedere tramite il player presente qui sotto, è diventato rapidamente popolare sui social network, tanto da aver superato in pochi giorni le 9,5 milioni di visualizzazioni su Twitter.

Una volta preso in mano il microfono, Uhlfelder ha dichiarato: "Sono qui per dire che penso che sia prematuro aprire le nostre spiagge. [...] È troppo presto e non è appropriato". Inoltre, l'avvocato, ormai diventato "una star del Web", ha già annunciato un "Grim Reaper Beach Tour", in cui cercherà di dire alle persone che sono nelle spiagge di stare a casa.