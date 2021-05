'Misteriose' onde radio sono state captate sulle braccia a spirale delle loro galassie

Gli scienziati hanno imparato solo recentemente (nell'ultimo decennio) a riconoscere i fast radio burst (FRB), "misteriose" emissioni estremamente brevi e potenti di onde radio provenienti da oltre la Via Lattea. Sono stati identificati all'incirca 1.000 di questi eventi e, grazie a Hubble, adesso ne abbiamo scoperti altri cinque.

La cosa incredibile è che un lampo dalla durata di pochi millisecondi genera tanta energia quanto il Sole. In un nuovo studio pubblicato sul The Astrophysical Journal, gli astronomi non solo hanno rintracciato cinque FRB nelle loro galassie ospitanti, ma hanno fornito le immagini a più alta risoluzione di quelle galassie (così come potrete osservare in calce alla notizia).

"Questa è la prima vista ad alta risoluzione di una popolazione di FRB e Hubble rivela che cinque di loro sono localizzati vicino o sui bracci a spirale di una galassia", ha dichiarato l'autrice principale dello studio Alexandra Mannings dell'Università della California, Santa Cruz. La maggior parte di queste galassie sono enormi, relativamente giovani e stanno ancora formando stelle.

Cosa crea questi segnali? Secondo la stragrande maggioranza degli esperti sono causati dalle magnetar, una stella di neutroni che possiede un enorme campo magnetico, miliardi di volte quello terrestre. "In questo caso, si pensa che i FRB provengano da razzi di una giovane magnetar", ha dichiarato infine Mannings.

Questi lampo radio veloci vengono identificati anche all'interno della nostra galassia.