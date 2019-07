'Molti animali non sono pronti al cambiamento climatico'

Secondo un paper pubblicato sulla rivista Nature Communications, molte specie animali non si stanno adattando sufficientemente in fretta al cambiamento climatico e rischiano l'estinzione.

Lo studio è stato realizzato da oltre 60 ricercatori provenienti da diverse università del mondo, e si basa sulla rielaborazione dei dati di 10mila ricerche precedenti.

I ricercatori, nello studiare la capacità di una specie di adattarsi al clima, normalmente tengono in considerazione due fattori: la morfologia e la fenologia. La prima mostra i cambiamenti a livello fisiologico, mentre la seconda valuta l'occorrenza di alcuni fenomeni nel tempo, e le diverse fasi della vita di un organismo, come la frequenza delle migrazioni o della fase di allevamento: lo svezzamento, in una determinata specie, arriva prima o dopo del solito? Gli uccelli hanno iniziato la fase di migrazione in un periodo dell'anno diverso da quanto registrato in precedenza?

In questo modo i ricercatori hanno una panoramica piuttosto efficace di come gli animali reagiscono al cambio climatico.

I ricercatori, osservando il comportamento di 17 diverse specie di uccelli, avrebbero notato un cambio significativo nelle loro abitudini. Cambiamento fenologico, dunque.

Ma quanto osservato dai ricercatori è motivo di preoccupazione: "abbiamo notato un cambiamento, ma l'adattamento non sembra essere sufficientemente rapido", hanno infatti scritto.

Ovviamente i cambiamenti climatici sono in parte naturali, e nella storia la Terra ha più volte cambiato temperature e corso delle stagioni. Il problema è che ora questi fenomeni, probabilmente per colpa dell'inquinamento apportato dall'uomo, avvengono ad una velocità di "1000 volte" superiore alla norma, ha spiegato Radchuck, uno dei ricercatori. Gli animali non sarebbero in grado di tenere testa alla rapidità dei cambiamenti, e la distanza tra il comportamento degli animali e il mutamento del clima si sta facendo sempre più critico.

