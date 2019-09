'Movie Wall', il misterioso TV 5K con aspect ratio 21:9 di IFA 2019

Dopo l'incredibile display che aumenta di dimensioni da solo, l'edizione 2019 dell'IFA di Berlino ci regala un'altra sorpresa piuttosto interessante. Stiamo infatti parlando di un misterioso televisore 5K 21:9.

Sia la risoluzione che soprattutto l'aspect ratio sono quindi atipici per il mercato, dato che si sono visti pochi prodotti di questo tipo (Philips aveva testato i 21:9 nel lontano 2012, ma non era andata molto bene). Per chi non lo sapesse, i 21:9 sono un formato cinematografico che viene utilizzato nei televisori che cercano di emulare l'esperienza offerta dalle sale cinematografiche. Le zone di local dimming in questo caso sono 442 e il televisore è prodotto da Hisense. Il televisore supporta anche Dolby Vision HDR e Dolby Atmos e dispone di due soundbar integrate nella cornice.

Tuttavia, Hisense non ha svelato molti dettagli su questo televisore e anche il nome sembra essere provvisorio: "Movie Wall". Probabilmente stiamo quindi parlando di un esercizio di stile da parte dell'azienda cinese. Giusto per farvi capire, non si sa ancora nulla sul prezzo e sulla disponibilità di questo modello. Inoltre, in redazione abbiamo ricevuto un comunicato stampa con tutti gli annunci di Hisense effettuati durante l'IFA 2019, ma la società cinese non ha fatto alcun riferimento al televisore 5K 21:9. Insomma, siamo dinanzi a un prodotto alquanto misterioso e non vediamo l'ora di saperne di più.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Hisense ha annunciato il primo TV 8K da 85 pollici proprio durante l'IFA 2019.