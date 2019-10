'Noi danneggiati dalle autorità', il messaggio beffa dei pirati del pezzotto

Quest'oggi Valentino Di Giacomo, sulle pagine de Il Mattino, torna a parlare della questione IPTV e dell'Operazione Eclissi dello scorso mese, che ha portato alla chiusura di una delle reti più importanti di diffusione del segnale pirata. I gestori delle piattaforme di vendita hanno pubblicato un incredibile messaggio sui gruppi Whatsapp e Telegram.

In risposta agli "abbonati al pezzotto" che protestano per i continui blocchi durante la visione degli eventi, gli amministratori si sono duramente scagliati contro le autorità: "da quando le autorità hanno fatto l'operazione contro il pezzotto ci abbiamo perso tutti denaro, ma pian piano ci stiamo riprendendo dal danno subito e continueremo per la nostra strada" inizia il messaggio, in cui uno degli admin sottolinea che i gestori come lui sono stati "danneggiati dalle autorità".

La recente operazione delle autorità, secondo l'amministratore del gruppo, ha fatto tornare il sistema "indietro di 4/5 anni, quando IPTV era agli albori e c'erano si e no 500/1000 connessioni ad un grande evento! Con i tempi di oggi ogni server ha almeno 7000/10000 connessi ad evento e le piattaforme esistenti non possono reggere una tale connessione! Ecco spiegato perchè molte volte capita che si va off oppure si blocca ecc!".

Il messaggio, ripreso integralmente sulle pagine de Il Mattino di oggi, si chiude con un invito: "chi vuole l'IPTV adesso deve convivere con questi problemi, altrimenti può liberamente passare a Sky originale, DAZN, Netflix premium, NOWTV e chi più ne ha più ne metta. Vi assicuro che da parte degli admin stiamo lavorando ogni giorno per poter portare il servizio ai fasti di prima del 18 Settembre, ma è un lavoro lungo e meticoloso che necessita di mesi. Detto questo, ognuno è libero di fare quello che vuole, anche andare da altri fornitori di IPTV, la musica non cambia perchè il problema è collettivo a tutti i server!".

Un comunicato che ha dell'incredibile, soprattutto nella parte in cui i gestori affermano di essere stati danneggiati dalle autorità.

La notizia segue quella di ieri, in cui Le Iene avevano annunciato l'arresto del Re del Pezzotto.