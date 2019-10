'Non cercatemi': ecco perchè Fedez, Totti ed altri VIP sono scomparsi da Instagram

"Non cercatemi. Devo rimanere in incognito, presto capirete perchè", firmato Fedez, Francesco Totti, Diana Del Bufalo, Claudio Santamaria e Costantino della Gherardesca. Nelle ultime ore sono tanti i VIP che hanno pubblicato sui propri profili e storie Instagram il laconico messaggio, su uno sfondo scuro, che è rapidamente diventato virale.

Nelle prime ore le motivazioni non erano note, ed in molti si sono addirittura preoccupati. Tuttavia, come appreso successivamente, la ragione è da collegare al reality show di Amazon Prime Video battezzato "Celebrity Hunted", che vedrà nel cast tanti personaggi del mondo dello spettacolo italiano.

Al momento non c'è ancora nulla di ufficiale, ma gli indizi portano tutti allo show made in Uk che ormai sarebbe pronto a sbarcare anche nel nostro paese tramite la piattaforma proprietaria della società di Seattle. Il funzionamento è molto semplice: i VIP dovranno fuggire da persone che sono disposte a tutto pur di catturarli, tra cui ex poliziotti, ex militari ed addirittura esperti informatici.

Amazon evidentemente in vista dell'annuncio ha deciso di lanciare una campagna promozionale per seminare il panico e curiosità tra gli utenti, e non è casuale il coinvolgimento di Fedez e Luis Sal, il popolare youtuber che ha fatto perdere le tracce da quasi due settimane, insieme al marito di Chiara Ferragni.