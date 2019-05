'Perché dobbiamo trattare Facebook come le aziende del tabacco'

Facebook non è una normale d'azienda tech, e dobbiamo smetterla di trattarlo in questo modo — ha scritto l'editorialista di Bloomberg Elaine Ou. "Dobbiamo usare le stesse regolamentazioni applicate all'industria dei vizi, come tabacco, alcol e gioco d'azzardo".

Secondo Ou, Facebook avrebbe acquisito ingenti quote di mercato grazie ad un prodotto che crea dipendenza. E se di mercato della dipendenza stiamo parlando, allora un'azienda che si candidi a rubare lo scettro di Facebook dovrebbe per forza ricorrere a strumenti di assuefazione ancora più potenti e socialmente pericolosi. La tesi è chiara, e in qualche modo fa il verso anche alle battaglie condotte da Bernie Sanders e Elizabeth Warren per spacchettare il social e altri colossi.

"Non dobbiamo aumentare la concorrenza in questo settore, l'obiettivo deve essere quello di ridurre la nostra indipendenza da questa industria", scrive infatti Elaine Ou.

Prodotti che generano dipendenza, che hanno un impatto sulla concentrazione e sulla felicità di chi li usa, ma che vengono comunque pubblicizzati ad un vasto pubblico. Non a caso i guru del tech ben si guardano da far usare i loro prodotti ai loro figli, salvo non farsi riguardi a bersagliare quelli degli altri, ovviamente.

"Il compiacimento verso le piattaforme dei social dipende dalla mancanza di consapevolezza su come queste aziende utilizzano le vulnerabilità psicologiche delle persone per tenere gli utenti incollati allo schermo", continua quindi l'editoriale.

Ma oggi l'industria del tabacco ha obblighi severissimi in fatto di comunicare la nocività dei loro prodotti, perché —si chiede l'editorialista— Facebook non deve fare altrettanto? Perché Facebook può tenere nascosti gli algoritmi del news feed mentre sappiamo esattamente cosa finisce dentro le sigarette — e gli stabilimenti vengono battuti periodicamente durante le ispezioni?

Sicuramente un punto di vista affascinante su un settore che, secondo sempre più voci autorevoli, non è adeguatamente regolato.