'Poliziotti robot' per prevenire gli incidenti? Un prototipo è già in uso dalla polizia

In America più di 16 milioni di guidatori vengono fatti accostare ogni anno, e per quasi 200.000 di loro si deve usare la forza per farli scendere dalla macchina, con oltre 4.000 poliziotti attaccati. Tutto ciò (ogni anno) causa la morte di 89 guidatori e 11 poliziotti.

Questi robot poliziotti potrebbero ridurre questi spaventosi numeri. L'idea è nata da un'istituto americano di ricerca chiamato SRI International. Questo robot ha il compito di prevenire gli incidenti che si verificano quando la polizia fa accostare gli autoveicoli.

Dietro questo progetto c'è Rueben Brewer, un ricercatore senior di robotica dello SRI, che ha iniziato a costruire il prototipo nel suo garage. L'idea dietro questo progetto è quella di inviare un 'mediatore', che non può ferire ed essere ferito.

Il robot della polizia è collegato a un braccio robotico telescopico che può estendersi dal lato della macchina della polizia per raggiungere il finestrino del veicolo che è stato appena fermato. L'ufficiale sarà poi in grado di comunicare con l'autista tramite una webcam.

Da quel momento in poi, il robo-poliziotto può scansionare i documenti, stampare multe e perfino emettere delle strisce chiodate per fermare qualche malintenzionato che vorrebbe scappare.

Non è la prima volta in America che vengono usati dei robot poliziotti, e questo, potrebbe essere solo l'inizio.