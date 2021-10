'Quartetti' di elettroni per generare un nuovo stato della materia

Un recente studio valorizza una teoria vecchia di venti anni, promuovendo un nuovo stato della materia derivante da quartetti di elettroni che, se posti in un tempo che scorre al contrario, sovvertirebbero le stesse proprietà della materia.

Solitamente, il fattore tempo nelle equazioni della fisica non trova nella sua direzione una discriminante per descrivere i vari fenomeni della realtà. Tuttavia, secondo la ricerca condotta da Egor Babaev del Kth Royal Institute of Technology di Stoccolma, lo scorrere del tempo risulterebbe una variabile per sovvertire quanto sappiamo sulla materia e sulla stessa simmetria temporale.

Nello specifico, lo studio pubblicato su Nature Physics, ha rivelato prove del quadruplicamento dei fermioni in una serie di misurazioni sperimentali sul materiale a base di ferro, Ba1−xKxFe2As2 (visibile in calce). I fermioni sono una delle due famiglie fondamentali in cui si dividono le particelle (insieme ai bosoni), e al loro interno rientrano gli elettroni che sono caratterizzati dal possedere una carica negativa. Nel vuoto due elettroni si respingono a causa della loro carica elettrica, ma in determinate condizioni il loro accoppiamento è possibile. Né è un esempio il fenomeno quantistico della superconduttività, uno stato fisico dove le coppie di elettroni si aggregano senza resistenza. A tal proposito, se analizziamo un superconduttore, anche invertendo la direzione del tempo manterrà le sue proprietà.

Diversamente, per i quartetti di elettroni Babev ha affermato: “Nel caso di un condensato di quattro fermioni come quello verificato sperimentalmente, l’inversione temporale genera uno stato diverso”. Questo fenomeno viene chiamato fase metallica quartica BTRS (simmetria di inversione temporale rotta). Molti studi recenti relativi alla condizione di superconduttività dei materiali hanno prodotto risultati inattesi, in tal senso i ricercatori affermano che questo stato della materia potrebbe essere più comune del previsto. "Probabilmente ci vorranno molti anni di ricerca per comprendere appieno questo stato della materia", ha dichiarato Babaev. "Gli esperimenti aprono una serie di nuove domande, rivelando una serie di altre proprietà insolite associate alla reazione a gradienti termici, campi magnetici e ultrasuoni che devono essere comprese".