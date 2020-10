'Rilasciare l'acqua di Fukushima potrebbe danneggiare il DNA umano', avverte Greenpeace

Il governo giapponese ha confermato che scaricherà in mare l'acqua radioattiva immagazzinata nel sito della centrale nucleare di Fukushima Daiichi. Si tratta di una questione delicata, che ha smosso diversi organi competenti di tutto il mondo. Anche Greenpeace, la famosa organizzazione ambientalista, è intervenuta sulla questione.

Proprio recentemente, però, a seguito della polemica creatasi dalla decisione di rilasciare l'acqua in mare, il ministro dell'industria Hiroshi Kajiyama ha rinviato la decisione definitiva. Il gruppo ambientalista afferma che gli 1,23 milioni di tonnellate di acqua immagazzinata nella centrale contengono livelli "pericolosi" di carbonio-14 e altri radionuclidi che avranno "gravi conseguenze a lungo termine per le comunità e l'ambiente".

In un rapporto, Greenpeace ha dichiarato che l'acqua, oltre all'isotopo radioattivo trizio, contiene l'isotopo radioattivo carbonio-14, che è "il principale contributo alla dose collettiva di radiazioni umane e ha il potenziale per danneggiare il DNA degli esseri umani". Shaun Burnie, autore del rapporto e specialista nucleare senior di Greenpeace Germania, ha dichiarato alla CNN che potrebbero esserci fino a 63,6 GBq (gigabecquerel) di carbonio-14 in totale nei serbatoi.

Ryounosuke Takanori, un portavoce della TEPCO (il gestore della centrale nucleare di Fukushima), ha dichiarato alla CNN che la concentrazione di carbonio-14 contenuta nell'acqua trattata è di circa da 2 a 220 becquerel per litro. "Anche se l'acqua viene bevuta continuamente 2 litri al giorno, l'esposizione annuale è di circa 0,001-0,11 millisievert, che non è un livello che influisce sulla salute". Sempre secondo il portavoce, la TEPCO effettuerà un trattamento secondario per soddisfare gli standard normativi e i materiali radioattivi, come il carbonio-14, saranno ridotti il ​​più possibile.

"Qualsiasi scarica radioattiva comporta alcuni rischi per l'ambiente e la salute", ha affermato alla CNN Francis Livens (non coinvolto nello studio), professore di radiochimica presso l'Università di Manchester. Il rischio sarebbe relativo alla quantità di carbonio 14 rilasciato nell'oceano. "Molto dipende davvero da quanto ne verrà scaricato". "Le persone hanno scaricato carbonio-14 in mare per molti anni. Tutto si riduce a quanto ce n'é, quanto ne viene disperso, e quanto di questo entra nelle catene alimentari marine".

Insomma, lo smaltimento dell'acqua contaminata non sarà un compito facile in futuro e la polemica sembra lungi dall'essere finita. Il mare è l'unica soluzione? Ve ne abbiamo già parlato abbondantemente in questo nostro approfondimento sulla questione.