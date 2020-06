'Savage Love' di Jason Derulo, tra accuse e cover su Spotify

Jason Derulo è un artista americano popolare in tutto il mondo. Conosciuto principalmente per hit come "Swalla" con Nicki Minaj e Ty Dolla $ign, che ha ampiamente superato il miliardo di visualizzazioni su YouTube, il cantante è al centro di una situazione piuttosto complessa, dovuta a un "brano" chiamato "Savage Love".

Infatti, stando a quanto riportato da Variety, molti utenti avrebbero accusato Derulo di aver utilizzato, senza dare troppi crediti all'autore, una base musicale molto popolare sul social network TikTok, chiamata "Laxed (Siren Beat)" e prodotta dal 17enne neozelandese Joshua Stylah (in arte "Jawsh 685").

Infatti, Derulo avrebbe cantato con un testo originale sulla base del ragazzo in un video pubblicato proprio su TikTok, senza però citare esplicitamente Joshua, facendo quindi pensare a diversi utenti che si trattasse di una sua nuova canzone. Questo sembra aver fatto "infuriare" i fan del 17enne, tanto che il popolare artista statunitense ha successivamente aggiunto il ringraziamento a Jawsh 685 nella descrizione. Tuttavia, stando ad alcune indiscrezioni, Derulo non avrebbe avuto il consenso per effettuare questo "remix", dato che, stando a quanto riportato da Newshub, il 17enne non avrebbe mai concluso un accordo ufficiale.

Non è chiaro se ora i due artisti abbiano "fatto pace". Quel che è certo è che c'è un mistero relativo a "Savage Love". Infatti, il singolo non è presente su Spotify, ma al suo posto c'è una specie di cover con essenzialmente lo stesso testo utilizzato da Derulo (anzi, ci sono più cover). Pensate che questo brano, realizzato da terzi, ha già superato i 400.000 streaming. Inoltre, esistono altre "cover" di questo tipo (quindi sono in ballo altri centinaia di migliaia di streaming). Difficile dire quale sarà il destino di questi brani, ma sicuramente siamo dinanzi a una storia che ha dell'incredibile.

Ma non è finita qui. Cercando "Savage Love" su YouTube, troviamo video lyrics non ufficiali del brano di Derulo con milioni di visualizzazioni. Recandosi nella descrizione, è interessante notare la sezione "La musica in questo video", dove vengono solitamente elencati i detentori dei diritti del brano originale. Qui compare la scritta "Concesso in licenza a YouTube da DRM New Zealand (Music Publishing)" e come autore viene citato Jason Derulo.

In un altro video, invece, il brano viene direttamente identificato come "Laxed (Siren Beat)" di Jawsh 685, concesso in licenza a YouTube da SME (a nome di Columbia), DRM New Zealand (Music Publishing) e ASCAP. Difficile dire se questo significa che i due artisti sono giunti a un accordo, ma in ogni caso il brano sembra essere in qualche modo "registrato". Come andrà a finire tutta questa situazione? Staremo a vedere.