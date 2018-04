"Scatta" la bella stagione, con Parrot Bebop 2 Power!

Con Parrot Bebop 2 Power scattare foto o effettuare riprese a regola d’arte non sarà più un problema: le caratteristiche di pilotaggio uniche di Parrot Bebop 2 Power, basate su un sistema di Intelligenza Artificiale, aiuteranno l’utente ad effettuare ogni ripresa. Risultati garantiti!

Con Parrot Bebop 2 Power, infatti, avrete sempre con voi un grande asso nella manica a fare la differenza: la funzione in-app Auto Shots renderà ogni vostra giornata di relax un vero momento magico. Una volta puntato il drone verso lo scorcio o il panorama più emozionante, selezionate uno dei quattro movimenti di volo pre-programmati dal menù Auto Shots, personalizzate i parametri e il gioco è fatto!

Inoltre, il 22 aprile si celebrerà la Giornata Mondiale della Terra, un’occasione in più per promuovere la salvaguardia del nostro pianeta e celebrarne la bellezza. Perché quindi non approfittarne per immortalare il miglior panorama naturale con Parrot Bebop 2 Power?

360, Reveal, Epic e Rise, questi sono i quattro movimenti di camera preimpostati e selezionabili dall’app FreeFlight Pro: in poche semplici mosse Parrot Bebop 2 Power effettuerà per voi manovre di volo complesse, raggiungendo risultati che fino ad oggi solo professionisti del pilotaggio di droni sarebbero stati in grado di ottenere. Effetto scenico assicurato: i vostri pomeriggi di sole saranno ancora più luminosi, con Parrot Bebop 2 Power!

Parrot Bebop 2 Power è disponibile presso i principali negozi di elettronica di consumo e su parrot.com al prezzo consigliato di 699€.