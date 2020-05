'Scossa' in casa Google: Eric Schmidt avrebbe lasciato a febbraio

Eric Schmidt è visto da molti come una delle figure più importanti di Google: stiamo parlando di una persona che ha coperto la carica di CEO dal 2001 al 2011, passando poi al ruolo di presidente del consiglio di amministrazione. Tuttavia, nella notte è arrivata una notizia "bomba": Schmidt avrebbe definitivamente lasciato Google a febbraio 2020.

In particolare, stando a quanto riportato da Engadget e CNET, l'ex CEO non sarebbe più il Technical advisor di Alphabet, la holding a cui fanno capo Google e altre aziende controllate, già da qualche mese. Al momento si tratta di indiscrezioni: né Schmidt né l'azienda di Mountain View hanno ancora commentato la notizia. Tuttavia, svariate fonti estere si dicono certe del fatto che Schmidt abbia "tagliato i ponti" con Google, tanto da non ricoprire più alcun ruolo ufficiale.

Non è chiaro il motivo per cui Schmidt abbia abbandonato l'azienda, ma secondo molti l'ex CEO non ricopriva più un ruolo chiave in Google/Alphabet da molto tempo. Infatti, Schmidt, che è ormai diventato 65enne, aveva lasciato il consiglio di amministrazione della holding nel 2019 e vi ricordiamo che l'attuale CEO di Google è Sundar Pichai, che ricopre questa carica dal 2015.

In ogni caso, possiamo parlare di fine di un'era, dato che Schmidt è una delle persone che hanno trainato Google verso il suo successo globale. Insomma, sicuramente sul volto di qualche appassionato starà scendendo una "lacrimuccia".