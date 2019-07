'Se ti siedi qua hai più probabilità di morire', la gaffe clamorosa di una compagnia aerea

Una compagnia aerea è finita nell'occhio del ciclone per quello che in molti hanno considerato un tweet oscenamente di cattivo gusto. Il social media manager dell'azienda aveva iniziato a condividere una serie di aneddoti e "fun-fact" sul mondo degli aerei. Uno di questi rivelava i posti a sedere dove è più probabile morire in caso di schianto.

Protagonista di questo incidente (non ad alta quota, ma sicuramente di PR) è la compagnia KLM India. Il tweet incriminato: "The fatality rate for the seats in the middle of the plane is the highest; the fatality rate for the seats in the front is marginally lesser and is least for seats at the rear third of a plane". In caso di incidente aereo hanno più probabilità di morire i passeggeri seduti nelle poltrone centrali.

Non stupisce che molti utenti abbiano interpretato il tweet come un: "volete avere più chance di sopravvivere nel caso in cui uno dei nostri aerei precipiti a terra? Assicuratevi di prenotare per tempo le poltrone in coda all'aereo". Peraltro per scegliere il posto dove sedersi spesso le compagnie aerei fanno pagare un sovrapprezzo.

Il tweet, dopo essere stato sommerso da risposte equamente divise tra il perplesso e l'indignato, è stato eliminato dalla pagina della KLM a poche ore dalla pubblicazione. Nel frattempo l'azienda ha pubblicato un tweet di scuse, dove però si ribadisce anche che l'informazione riportata è semplicemente un dato di fatto.

Peraltro, un utente fa notare che il tweet incriminato è stato scritto proprio nel giorno dell'anniversario della tragedia dello schianto del KL4103. Era un aereo della KLM.