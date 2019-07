'Senza pensieri', lo spot della 3 con la canzone di Rovazzi, J-Ax e Loredana Bertè

Il noto operatore telefonico 3 Italia ha pubblicato sul suo canale YouTube ufficiale uno spot promozionale in cui si può ascoltare qualche secondo di una nuova canzone di Fabio Rovazzi. In molti online si sono chiesti come si chiamasse il brano. Ebbene, oggi sono arrivate maggiori informazioni dallo stesso Rovazzi, che ha anche svelato i featuring.

Infatti, come si può leggere sul profilo Instagram ufficiale di Rovazzi, la canzone si chiama "Senza pensieri" e vede la collaborazione di J-Ax e Loredana Bertè. Nello spot della 3 Italia si sente più volte un ritornello che recita le parole "Senza pensieri", quindi non ci sono molti dubbi che si tratti di questo brano. Tuttavia, l'aspetto che sembra aver attirato di più il pubblico del web è la copertina del singolo. In particolare, in quest'ultima si può vedere una sorta di città di lusso posizionata sopra alle nuvole.

In molti stanno provando in queste ore a indovinare l'argomento della canzone. Secondo alcuni si parla di terrapiattismo, mentre secondo altri quello raffigurato nella copertina è una sorta di "piedistallo" su cui si posizionano le persone ricche rispetto alle altre. In ogni caso, secondo il pubblico del web, si tratterà quasi sicuramente di una "leggera critica" verso qualcuno, magari gli influencer di un certo tipo o i terrapiattisti.

In ogni caso, il brano "Senza pensieri", che uscirà per Virgin Records, è già disponibile per il pre-order e il pre-save su Spotify. Non ci resta che attendere il prossimo 10 luglio per saperne di più. Nel frattempo, ironicamente, i terrapiattisti hanno creato una squadra di calcio.