'Strani' movimenti di gas rilevati vicino al centro della nostra galassia

Secondo una ricerca pubblicata sul The Astrophysical Journal, e prima pubblicata sul server di prestampa arXiv, alcuni astronomi hanno rilevato alcuni movimenti insoliti da parte di nuvole di gas vicine al centro della Via Lattea. La colpa potrebbe essere di una classe molto sfuggente di buchi neri: i buchi neri di massa intermedia.

Secondo i ricercatori, le nuvole stanno orbitando attorno a un oggetto che ha 10.000 volte la massa del Sole. Tuttavia, non hanno ancora trovato nulla. Potrebbe trattarsi, infatti, di un buco nero che non si alimenta attivamente e quindi non emette radiazioni rilevabili. Questo sarebbe il quinto buco nero di questo tipo individuato nel centro della nostra galassia.

Sappiamo che esistono buchi neri di massa stellare, fino a 100 volte la massa del Sole e sappiamo anche che esistono buchi neri supermassicci, come quelli che si trovano al centro delle strutture galattiche. I mostri cosmici che si trovano tra quelli di massa stellare e quelli supermassicci si chiamano "di massa intermedia".

L'astrofisico Shunya Takekawa del National Astronomical Observatory del Giappone e colleghi hanno studiato il movimento delle nuvole di gas ad alta velocità nel centro della Via Lattea per risolvere questo mistero di lunga data. L'analisi recentemente rilasciata è una delle migliori a nostra disposizione. Gli scienziati, infatti, potrebbero rispondere a diverse domande sulla formazione di questi mostri cosmici. Prima, però, gli addetti ai lavori devono scovarne ufficialmente uno.