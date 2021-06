'Veder passare la vita davanti gli occhi' prima di un incidente: cosa significa davvero?

Quante volte abbiamo sentito di persone che, dopo un incidente, vedono passarsi la loro vita davanti gli occhi? Cosa succede davvero in questi casi? Uno psicologo ha cercato di riscoprire le cause di ciò in un nuovo articolo pubblicato sulla rivista The Conversation.

Abbiamo più di 100 anni di resoconti di queste esperienze e sicuramente una delle più eclatanti è quella di Tony Kofi che a 16 anni, dopo essere caduto dal terzo piano di un edificio, ebbe una visione della sua vita futura, con luoghi, amici e perfino figli che non aveva ancora avuto. La cosa che gli restò davvero in mente fu la visione di uno strumento: un sassofono.

Dopo essersi svegliato in ospedale ed essere stato dimesso, Kofi acquisto un sassofono e oggi è uno dei musicisti jazz di maggior successo del Regno Unito, avendo vinto due volte i BBC Jazz Awards, nel 2005 e nel 2008. Sono tanti i racconti simili: alcuni riferiscono di aver visto un riassunto della loro vita, mentre altri i momenti più importanti.

Si tratta di un argomento studiato molto poco dalla scienza e sono state avanzate solo una manciata di teorie sulla questione. Secondo un gruppo di ricercatori in uno studio del 2017, questi "film mentali" potrebbero essere un continuum delle nostre menti e possono venire alla ribalta in condizioni estreme di stress psicologico e fisiologico; mentre secondo un altro punto di vista queste visioni potrebbero essere correlate alla "disinibizione corticale", un'interruzione dei normali processi regolatori del cervello in situazioni altamente stressanti o pericolose.

La maggior parte di queste teorie, però, non spiega una cosa: come sia possibile che una così grande quantità di informazioni si manifestino nel giro di pochissimi secondi. La spiegazione potrebbe essere "semplice", poiché in molti stati alterati di coscienza, il tempo "mentale" rallenta in modo così drammatico che i secondi sembrano diventare in minuti.

La questione, comunque, resta un "mistero" da un punto di vista scientifico e solamente degli studi in futuro potranno darci una vera e propria risposta.