"Whatsapp chiuderà", la nuova bufala si sparge sul web

Non è la prima volta che su queste pagine pubblichiamo notizie di questo genere, e sicuramente non sarà nemmeno l'ultima, ma restano comunque importanti per sensibilizzare i meno esperti sulle continue bufale che, purtroppo, si spargono a macchia d'olio sul web.

L'ultima, come suggerisce il titolo, riguarda Whatsapp ed un'imminente chiusura a causa dei numerosi account fake creati. Ovviamente si tratta di una notizia puramente inventata, ma comunque fantasiosa in quanto si legge che inviando il messaggio, che vi proponiamo in calce, l'icona dell'applicazione diventerà blu e quindi si potrà continuare ad utilizzare l'applicazione

Di seguito il messaggio:

“Salve, siamo Andy e John, i direttori di WhatsApp.

Innanzitutto chiediamo scusa per l’intrusione ma WhatsApp chiuderà.Questo succederà perchè molte persone sconsiderate hanno aperto vari account differenti.In questo momento abbiamo 5578 nomi liberi ed è per questo che l’uso di WhatsApp e Hotmail avrà un costo dall’estate 2018. Se mandi questo messaggio, come minimo, a diciotto persone diverse dalla tua lista, la tua icona diventerà blu, ciò significa che resterà gratis per te. Se non ci credi vai sul sito (www.WhatsApp.com) e controlla tu stesso. Se vuoi che chiudiamo il tuo account non mandare questo messaggio, però se vuoi conservalo allora mandalo ai tuoi contatti.Questo non è uno scherzo, MANDALO!”

Come sempre, vi invitiamo a diffidare da tali messaggi e non alimentare ulteriormente facili allarmismi e la propagazione di notizie false.