WonhoIsAlmostHome: Wonho, ex membro dei Monsta X, prosciolto dalle accuse

Wonho, ex membro del gruppo musicale sudcoreano Monsta X, è innocente. La sentenza delle autorità di Seul arriva dopo mesi di indagini. Il ragazzo ha collaborato attivamente con la polizia e tutto si è risolto.

Stando anche a quanto riportato da Forbes e come si può intuire dagli innumerevoli messaggi pubblicati dai fan su Twitter, Wonho è stato prosciolto dalle accuse legate al presunto uso di droghe e ad altri reati. Questi problemi rischiavano di minare la sua carriera di star del K-Pop. Tuttavia, dopo mesi di indagini, le autorità di Seul hanno dichiarato che il ragazzo è innocente.

Stando a Starship, "Wonho ha collaborato attivamente con la polizia a tutte le procedure di indagine, compresi gli esami scientifici da parte delle agenzie investigative". Insomma, il cantante sudcoreano può tornare a fare musica, per la gioia dei suoi fan. Questi ultimi hanno anche lanciato l'hashtag #WonhoIsAlmostHome ("Wonho è quasi a casa"), per esprimere la loro gioia per il ragazzo.

Nel momento in cui scriviamo, l'hashtag è secondo nelle tendenze italiane di Twitter, giusto per farvi capire quanto Wonho sia seguito anche nel nostro Paese. Nel frattempo, nonostante il cantante non faccia più parte del gruppo Monsta X, l'etichetta discografica che gestisce i progetti del ragazzo ha già fatto sapere che sono in arrivo delle nuove proposte per lui.