1.3 miliardi di persone potrebbero soffrire di diabete entro il 2050, l'allarme dei medici

Secondo recenti ricerche, entro il 2050, 1,3 miliardi di persone in tutto il mondo potrebbero soffrire di diabete, più del doppio del numero attuale. Questa previsione, riportata dal Washington Post, preannuncia una possibile epidemia capace di comportare un aumento significativo dei costi sociali e sanitari.

L'incremento dell'incidenza del diabete di tipo 2 è principalmente attribuibile all'aumento dell'obesità. Gli studiosi, autori di una ricerca pubblicato su The Lancet, stimano che attualmente ci siano circa 529 milioni di persone con diabete, sia di tipo 1 che di tipo 2, che rappresentano circa il 6,1% della popolazione mondiale.

Questo dato, se dovesse aumentare come previsto, evidenzierebbe una triste storia: nonostante i progressi della medicina e la crescita delle economie mondiali, la nostra salute e aspettativa di vita stanno soffrendo, spesso a causa di condizioni legate alla nostra relativa affluenza sul mondo e sul benessere, creando sfide nuove e complesse per la sanità pubblica.

In un altro studio pubblicato sulla rivista Diabetes Care, il costo economico del diabete è stato stimato in 1,3 trilioni di dollari in tutto il mondo nel 2015, e in uno scenario peggiore potrebbe salire fino a 2,5 trilioni di dollari entro il 2030. Capite bene, quindi, che la malattia in questione potrebbe rivelarsi un osso duro per i sistemi sanitari, che si troveranno oberati da tutti questi casi (mentre è stato scoperto un nuovo modo per produrre insulina).