L'1 aprile un asteroide si è avvicinato alla Terra, ma non è uno scherzo

No, non è uno scherzo e l'1 aprile un asteroide si è davvero avvicinato alla Terra. Nessuna paura, perché 2007 FF1 - questo il nome della roccia cosmica - è passato 19 volte più lontano da noi della Luna. Il corpo celeste ha da 82 a 260 metri di diametro e, dopo il suo avvicinamento, sapremo forse qualcosa in più sul suo conto.

La roccia ha un periodo orbitale di 1,9 anni; FF1 2007 è un visitatore abituale nelle vicinanze dell'orbita terrestre e con una distanza di 7,4 milioni di chilometri, il passaggio di quest'anno è stato meno della metà della distanza del 2020. In futuro arriverà leggermente più lontano da noi nel 2037, per poi ritornare entro 17 milioni di chilometri fino a marzo 2144.

Non è un pericolo per il nostro pianeta, nonostante la gravità degli altri corpi celesti e la pressione della luce solare cambieranno lentamente il percorso di FF1 del 2007. Quest'ultimo, infatti, continuerà ad aggirarsi intorno al Sistema Solare interno fino a quando non si imbatterà in un pianeta o un altro oggetto massiccio che cambierà radicalmente la sua orbita.

In un futuro molto molto lontano, tuttavia, l'asteroide potrebbe schiantarsi davvero con la Terra, la Luna o Marte. Insomma, nulla di cui preoccuparsi per almeno i prossimi 200 anni, poiché per allora sicuramente l'umanità avrà trovato una soluzione definitiva contro gli asteroidi. Nel frattempo, verso la fine di settembre un veicolo della NASA si sconterà contro una pietra cosmica.