Quanti sono 1 bit su Twitch? Ecco quanto valgono in Euro e quanto guadagnano gli streamer

Tra le numerose funzioni messe a disposizione da Twitch per supportare gli streamer ci sono anche i Bit, ovvero dei beni virtuali acquistabili attraverso cui è possibile mostrare il proprio sostegno, ma anche farsi notare in chat, utilizzare emoticon particolari o stemmi. Ma quanto valgono?

Twitch permette di acquistare vari pacchetti di Bit, attraverso il pulsante dedicato presente sulla chat. I pacchetti hanno vari importi:

300 Bit: 3,31 Euro (sconto del 29%)

100 Bit: 1,54 euro

500 Bit: 7,72 Euro

1500 Bit: 22 Euro (sconto del 5%)

5000 Bit: 71 Euro (sconto dell'8%)

10.000 Bit: 138,92 Euro (sconto del 10%)

25.000 Bit: 339,57 Euro (sconto del 12%)

Come affermato da Twitch nella documentazione ufficiale, la piattaforma premia gli streaming per il tifo ed il supporto ottenuto dai loro canali, con un tasso di 1 centesimo per Bit.

Una volta acquistati i Bit con il proprio account, si possono usare direttamente nella chat digitando "cheer" seguito dal numero di Bit (come cheer100, ad esempio). Di recente abbiamo anche spiegato come partecipare ai Twitch Watch Parties direttamente dall'app Android ed iOS: la funzione è stata abilitata di recente e permette di guardare film e serie tv presenti sul servizio Prime Video, anch'esso di proprietà di Amazon come Twitch ed incluso nell'abbonamento annuale o mensile ad Amazon Prime.