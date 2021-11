Dal 1 Gennaio 2022 cambia il limite per i pagamenti in contanti: tutte le novità

Sarà un'Italia che punta sempre più sui pagamenti digitali quella che si sveglierà il 1 Gennaio 2022, quando tornerà il limite di mille Euro per i pagamenti in contanti. Per le somme superiori, gli utenti dovranno affidarsi ai sistemi elettronici come Bancomat, Carte di Credito e Carte di Debito.

Questa nuova stretta ha l'obiettivo di ridurre l'evasione fiscale e quindi favorire l'utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili, come appunto quelli digitali dove ogni transazione è tracciata. Di fatto, in questo modo viene eliminato lo scambio di denaro "in nero" per cifre superiori ai mille Euro.

Il limite era stato fissato nel decreto fiscale 124 del 2019, poi inserito nella Legge di Bilancio 2020 che prevedeva appunto l'entrata in vigore nel 2022. Dal 1 Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021 è stato abbassato il limite dei contanti da 2.999,99 a 1.999,99 Euro, mentre dal 1 Gennaio 2022 si passerà a 999,99 Euro. Ancora in precedenza erano ammesse operazioni fino a massimo tremila Euro, ma già i precedenti Governi avevano messo mano alla normativa.

Come osservato dalla stampa specializzata, si tratterà della nona modifica in venti anni, visto che il tetto dei mille Euro era stato già introdotto da Mario Monti a fine 2011.

Nell'ultimo anno, comunque, l'utilizzo dei pagamenti digitali è cresciuto in maniera importante anche grazie al cashback e supercashback di Stato.