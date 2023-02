Più di 1 milione di persone vogliono vivere e procreare nello spazio

Esiste un gruppo di persone che ha intenzione di formare Asgardia, la Prima Nazione Spaziale (diversa dalla città che sarà costruita su Marte). Ben 1,1 milioni di persone si sono iscritte per "costruire una nuova casa per l'umanità nello spazio" e attualmente stanno lavorando alla missione di concepire esseri umani nello spazio.

Il membro del parlamento di Asgardia (sì, perché hanno anche un parlamento) Egbert Edelbroek guida una società chiamata SpaceBorn United che mira a inviare voli di prova nell'orbita terrestre bassa con un "incubatore di embrioni spaziali" che utilizzerà la fecondazione in vitro per fecondare un ovulo.

Una volta fecondato, l'ovulo tornerebbe sulla Terra per lo sviluppo. "Il nostro obiettivo", afferma in un comunicato stampa Edelbroek, "per consentire uno sviluppo sicuro dell'embrione nello spazio, inizia con il test del prototipo nello spazio con sperma e ovociti di topo." Nei prossimi anni ci saranno quindi una serie di missioni per ricercare gli effetti della gravità parziale sullo sviluppo dell'embrione.

L'obiettivo finale di Asgardia è che l'intero processo (dalla procreazione alla gravidanza alla nascita) si svolga nello spazio. Il piano iniziale è semplice: un carico utile si dirigerà nello spazio con cellule riproduttive maschili e femminili. Qui, un sistema automatico permetterà agli embrioni di svilupparsi in un livello di gravità artificiale simile alla Terra. Dopo cinque giorni, l'incubatore ritornerà sulla Terra tramite il veicolo di rientro chiamato "Independence-X".

Pensate che si tratti di una cosa assurda? Avete proprio ragione, ma quantomeno la loro impresa aiuterà a capire agli scienziati come funziona la riproduzione nello spazio (sempre se questa pazza idea sarà portata avanti).