Dal 1 Novembre 2023 arriva su Sky il nuovo canale TV Sky Crime

Importante novità nel bouquet di canali televisivi di Sky. La pay tv ha annunciato che dal 1 Novembre 2023 sarà disponibile il nuovo canale Sky Crime, che sostituirà Crime+Investigation alla posizione 116 della guida TV di Sky, al 113 su Sky Glass ed in streaming su Now.

I contenuti saranno fondamentalmente gli stessi: al centro di Sky Crime troveranno spazio programmi d’approfondimento, documentari e contenuti sui casi di cronaca nera più celebri sia a livello italiano che internazionale: si darà spazio ai serial killer, i cold case, il cybercrime e tutto quanto concerne il mondo del true crime.

Tra i nuovi arrivi figura lo speciale “Il Delitto di Meredith Kercher” in onda alle 21:05 di mercoledì 1 Novembre, la docuserie “Chi ha ucciso Meredith Kercher” dalle 22:45 dal 1 al 3 Novembre, ma anche “Pagato per uccidere” da martedì 21 novembre in cui saranno raccontati quattro casi di persone che hanno assoldato killer non professionisti per eliminare persone di loro conoscenza.

"Siamo molto fieri che, grazie alla lunga e felice collaborazione con A+E Networks Italia, il bouquet dei canali a brand Sky si arricchisca ulteriormente. Sky Crime offrirà ai nostri abbonati il meglio dei contenuti true crime, attraverso le grandi acquisizioni internazionali e le produzioni originali, che racconteranno le storie “nere” del nostro paese", ha affermato Roberto Pisoni, Director of Entertainment Channels di Sky Italia.

Qualche giorno fa, su Sky Q e Sky Glass è arrivata anche l’applicazione di Amazon Music.