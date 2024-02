Solo 1 persona su 1.000 riesce a risolvere questo test per il QI, tu ne sei in grado?

Un quiz nato per gioco è diventato un vero e proprio esame di intelligenza che sta facendo il giro dei social, lasciando perplessi e affascinati quanti si cimentano nella sua soluzione. Creato dai maghi dei numeri di Go Tumble, questo rompicapo si distingue per la sua apparente semplicità trasformata in un labirinto di logica e creatività.

La sfida è chiara: completare una sequenza di numeri seguendo una regola nascosta, una prova che solo lo 0,1% degli audaci partecipanti riesce a superare trovando non una, ma due soluzioni diverse. La magia di questo test risiede nella sua capacità di spingere oltre i confini del pensiero convenzionale.

Mentre la maggior parte degli enigmi matematici ammette una sola risposta corretta, qui si apre un dibattito globale per l'esistenza di due soluzioni legittime, entrambe supportate da un solido ragionamento matematico. La prima soluzione segue un percorso lineare, sommando e costruendo sui risultati precedenti per raggiungere un totale finale.

La seconda, invece, invita a un salto creativo, moltiplicando e aggiungendo in modi che sfidano le aspettative, portando a un risultato sorprendentemente diverso. Questo enigma non è solo un test di abilità numeriche, ma un invito a esplorare le infinite possibilità del pensiero umano.

Richiede di guardare oltre l'ovvio, di interrogarsi sulle proprie convinzioni e, forse, di scoprire che la matematica, lontana dall'essere una scienza di rigide certezze, è un campo fertile per l'innovazione e la scoperta. Ci siete riusciti? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.

Nel frattempo: riuscite a trovare la soluzione matematica dietro questo quiz? E siete dei maghi nel risolvere questo rompicapo?