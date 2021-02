1 persona su 5 ha una mutazione che fornisce resistenza extra al freddo

Il freddo non è un problema per te? Potresti indossare una semplice felpa e una magliettina a maniche corte anche in inverno? Bene, potresti essere una delle "poche" persone che ha una migliore resistenza al freddo grazie a una mutazione genetica.

Una proteina, nota come α-actinina-3, che si trova nei muscoli a contrazione rapida è assente in circa 1,5 miliardi di persone in tutto il mondo. In un nuovo studio, pubblicato sull'American Journal of Human Genetics, i ricercatori mostrano chiaramente come le persone prive di questa proteina riescano a sopportare le temperature fredde meglio di coloro che hanno la proteina.

Per lo studio, sono stati riuniti 42 uomini sani di età compresa tra 18 e 40 anni a cui è stato chiesto di immergersi in acqua fredda nel tentativo di far abbassare la loro temperatura corporea fino ai 35,5 ° C. Quasi il 70% delle persone con variante priva di α-actinina-3 era in grado di mantenere la temperatura corporea sopra i 35,5 ° C, mentre solo il 30% dei partecipanti con α-actinina-3 era in grado di farlo.

In poche parole, coloro senza la proteina generalmente avevano una resistenza migliore al freddo. Il muscolo scheletrico delle persone prive di α-actinina-3, inoltre, contiene una percentuale maggiore di fibre a contrazione lenta, al contrario delle fibre a contrazione rapida. Si ipotizza che questa variante genetica possa essere nata quando le persone preistoriche iniziarono a migrare verso ambienti più freddi.

Siete capaci di sopportare le basse temperature? Molto probabilmente potreste fare parte di questo gruppo di 1,5 miliardi di persone in tutto il mondo.

Si può mettere nel curriculum?