10.000 antenne Starlink presto in Ucraina: Kiev, USA e UE vogliono tenere online il Paese

A metà ottobre, Elon Musk ha minacciato di "spegnere" Starlink in Ucraina in mancanza di nuovi finanziamenti del Pentagono degli Stati Uniti. Fortunatamente, pare ora che la questione si sia risolta nel migliore dei modi, e che anzi SpaceX abbia inviato altre 10.000 antenne nel Paese.

In realtà, l'allarme del possibile spegnimento di Starlink in Ucraina è rientrato già lo scorso mese, quando Elon Musk, forse per via delle fortissime critiche ricevute dopo le sue prime dichiarazioni, ha rassicurato i cittadini del Paese est-europeo confermando che Starlink sarebbe rimasto attivo fino alla fine del conflitto, anche in mancanza di nuovi fondi della Difesa degli Stati Uniti.

Fondi che però alla fine sono arrivati. A comprare i nuovi ricevitori Starlink, ancorché a prezzi di favore, sono infatti stati sia gli Stati Uniti che l'Unione Europea e i suoi Paesi membri, oltre allo stesso Governo di Kiev. In particolare, gli Stati Uniti hanno pagato circa 5,9 milioni di Dollari a Starlink per l'arrivo di nuovi terminali del Paese. Lo stesso hanno fatto alcune imprese polacche legate all'esecutivo di Varsavia e all'UE.

Bloomberg, inoltre, riporta che "benché non ci sia ancora un contratto, i Governi di diversi Stati dell'Unione Europea sono pronti a dividersi il pagamento di nuove parabole Starlink". Anche Kiev si è detta interessata a potenziare la sua infrastruttura Internet mediante nuovi ricevitori, che andrebbero a sommarsi ai 22.000 circa già attivi nel Paese.

Durante un'intervista rilasciata sempre a Bloomberg, il Vice Primo Ministro ucraino Mykhailo Fedorov ha spiegato che 10.000 nuovi terminali Starlink sono in arrivo nei prossimi mesi nel Paese, portando l'infrastruttura complessiva a circa 32.000 device totali. Proprio questi 10.000 ricevitori sono stati pagati con fondi ottenuti da Stati Uniti, UE e dalle risorse nazionali ucraine.

La questione dell'accesso a Starlink per i cittadini ucraini è di particolare importanza perché il servizio internet satellitare di Elon Musk e SpaceX è al momento l'unico strumento che tiene il Paese connesso al resto del web: l'avanzata russa e i bombardamenti di Mosca nel Paese, infatti, si sono concentrati sulle infrastrutture elettriche e delle telecomunicazioni, "tagliando fuori" diverse zone dell'Ucraina dal collegamento cablato al World Wide Web.