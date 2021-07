Oltre 10.000 specie dell'Amazzonia rischiano di scomparire per sempre

L'Amazzonia sta passando un periodo davvero difficile. La distruzione della foresta, oltre a farla diventare un pericolosissimo emettitore di CO2, potrebbe portare all'estinzione di oltre 10.000 specie di piante e animali. Questo è quanto emerge da un rapporto di 33 capitoli prodotto dal Science Panel for the Amazon (SPA).

La ricerca è stata condotta da 200 scienziati di tutto il mondo e si tratta della valutazione più dettagliata mai fatta fino ad oggi. Secondo quanto afferma il documento, si deve azzerare la deforestazione e il degrado forestale in meno di un decennio; qualcosa ritenuto di "fondamentale importanza". Inoltre le aree distrutte devono essere ripristinate.

La continua distruzione causata dall'interferenza umana in Amazzonia mette più di 8.000 piante endemiche e 2.300 animali ad alto rischio di estinzione. In Brasile, la deforestazione della foresta pluviale amazzonica è aumentata dal 2019 a causa delle politiche del presidente Jair Bolsonaro. Quest'ultimo ha iniziato attività di estrazione mineraria e di agricoltura nelle aree protette dell'Amazzonia.

Queste azioni non hanno fatto altro che suscitare delle proteste internazionali da parte dei governi stranieri e del pubblico. Tornando al rapporto, secondo quanto è possibile leggere il 18% del bacino amazzonico è già stato deforestato, mentre un altro 17% è stato degradato. Insomma, la situazione è grave, e si deve far qualcosa per il ripristino dell'ecosistema il prima possibile.