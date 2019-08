Il 10 Agosto 1519 salpava Magellano alla ricerca di nuovi orizzonti

ll 10 Agosto 1519 Ferdinando Magellano e Juan Sebastián Elcano salparono, con 5 navi e 239 uomini, verso le Isole delle Spezie, oggi Isole Maluku in Indonesia. Tre anni dopo Elcano tornò in Spagna con 18 uomini e una sola nave che aveva circumnavigato il pianeta.

E' un anniversario molto sentito, in Spagna, tanto che tra il 2019 e il 2022 sono stati organizzati innumerevoli eventi, da conferenze a mostre, da proiezioni di film a spettacoli musicali, ma l'evento più atteso è "El Viaje Mas Largo: La Primera Vuelta al Mundo" (Il viaggio più lungo: il primo giro del mondo), una mostra che racconterà l'aspetto umano e le "avventure" dei marinai del XVI secolo.

Ferdinando Magellano, il celebre navigatore portoghese, fu incaricato dalla corona spagnola di trovare una rotta commerciale tra Spagna e Asia attraversando le Americhe di Colombo.

Il viaggio di Magellano non fu semplice nè privo di avventure: toccò per la prima volta terra in Brasile e fu costretto a sventare un ammutinamento prima di riprendere il viaggio e circumnavigare tutta l'America del sud.

Fu proprio lui a chiamare l'Oceano "Mar Pacifico" per le sue acque relativamente tranquille rispetto alle turbolenti mareggiate atlantiche.

Da qui, si fermò nelle Isole Marianas e Guam e fu il primo europeo ad approdare nell'Arcipelago di San Lazaro, Filippine.

Qui si alleò con il capo tribale di Cebu, attualmente una delle città più urbanizzate delle isole asiatiche, per combattere i naviti sull'isola di Mactan ma, sfortunatamente, fu ucciso il 27 Aprile del 1521 dalle frecce avvelenate degli autoctoni.

I sopravvissuti della spedizione si riunirono intorno a Juan Sebastian Elcano che, con l'unica nave rimasta, la Victoria, si rifornirono sulle famose Isole delle Spezie, navigarono l'Oceano indiano, circumnavigarono il Capo di Buona Speranza, Africa, per poi rientrare a Siviglia accolti con tutti gli onori.

Questo viaggio convinse l'opinione pubblica della sfericità della Terra e sei anni dopo Copernico pubblicò la sua celebre teoria.

E' anche merito della mentalità aperta e della determinazione di Magellano e dei coraggiosi esploratori dell'epoca se molti luoghi e società della Terra sono entrati in contatto e le distanze si sono accorciate. Insomma, da grandi viaggi, si può dire, sono fiorite grandi opportunità.