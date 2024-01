In 10 anni, solo 48 persone su 212 salvate dal mare durante una crociera

In un articolo di USA Today, è stata messa in luce una realtà allarmante riguardante la sicurezza sulle navi da crociera. Tra il 2009 e il 2019, si sono verificati 212 incidenti di persone cadute in mare da navi da crociera, ma solo 48 di queste sono state salvate.

Tale statistica sottolinea l'importanza di sistemi di rilevamento efficaci per ridurre il tempo di risposta e aumentare le probabilità di salvataggio (ecco la nave da crociera più grande al mondo). Non tutte queste imbarcazioni sono attualmente dotate di questi sistemi, ma alcune hanno iniziato ad installarli.

I passeggeri raramente cadono accidentalmente in mare, secondo un esperto del settore, e spesso l'alcol gioca un ruolo in questi incidenti.

La tecnologia MOBtronic, sviluppata dalla società MARSS, utilizza telecamere termiche e micro radar per rilevare quando qualcuno cade in acqua e può allertare i membri dell'equipaggio, tra le altre funzionalità. Questo sistema è installato su diverse navi, compresa l'intera flotta di una compagnia di crociere, e avrebbe dovuto ricevere la certificazione secondo lo standard ISO entro la prima metà del 2023.

L'articolo racconta anche la storia di James Michael Grimes, che è caduto in mare dalla nave Carnival Valor e ha trascorso circa 20 ore in acqua prima di essere salvato dalla Guardia Costiera degli Stati Uniti. La sua storia ha sollevato interrogativi sui sistemi di rilevamento delle persone cadute in mare e sull'efficacia delle misure di sicurezza attuali.

Insomma, morale della favola: quando fate una vacanza simile (soprattutto se avete bevuto) state lontani dalla ringhiera. Sapendo ciò, vivreste tre anni sopra una nave da crociera?