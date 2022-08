10 anni dopo il più grave incidente petrolifero della storia ci sono ancora le conseguenze

La fuoriuscita di petrolio dalla Deepwater Horizon è un evento che sarà tristemente ricordato a lungo, non solo perché ancora oggi gli animali che vivono nella zona sono mutanti, ma anche perché a distanza di 10 anni un residuo di petrolio appiccicoso ricopre ancora alcune paludi nel Golfo del Messico.

Nonostante la raccolta e il recupero del petrolio, a poco a poco queste sostanze chimiche sono diventate una massa appiccicosa e insolubile che è arrivata a ricoprire le paludi del Golfo per gli anni a venire... e molto probabilmente persiste fino ad oggi.

Per farvi capire di quello che stiamo parlando, i residui di petrolio di una fuoriuscita di petrolio nel lontano 1979, ad esempio, sono stati trovati nella penisola dello Yucatan nel 2020 - 40 anni dopo il disastro. Recentemente, infatti, le coste lungo il Golfo settentrionale sono state colpite in modo simile da una sostanza appiccicosa che ricorda la composizione del petrolio greggio.

Da dove arriva questa sostanza? Secondo gli esperti dopo la fuoriuscita di Deepwater il petrolio greggio che non è stato ripulito e non è evaporato gradualmente è tornato alla colonna d'acqua attraverso il vento e le onde. Successivamente le maree avrebbero portato queste sostanze chimiche a riva o in acque più profonde.

Purtroppo sappiamo sorprendentemente poco di ciò che accade al petrolio greggio nell'ambiente per lunghi periodi di tempo, per non parlare dell'effetto di tali cambiamenti su animali o piante. Tuttavia quello che è certo è che dobbiamo aspettarci degli effetti negativi.