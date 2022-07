Tra 10 anni avrai una probabilità del 10% di essere colpito da un detrito spaziale

L'esplorazione spaziale e la conseguente industria stanno facendo davvero dei grandi passi avanti in questo ambito. Quasi ogni giorno, infatti, vengono lanciati nuovi razzi in orbita. All'aumentare delle missioni, però, aumenterà anche il numero di detriti che ci saranno intorno al nostro pianeta.

Secondo un nuovo studio c'è una probabilità sorprendentemente alta che la spazzatura spaziale incontrollata inizi a causa delle vittime umane nei prossimi 10 anni. Tra un decennio, affermano gli esperti sulla rivista Nature Astronomy, ci sarà il 10% di probabilità in più di essere colpito da un detrito spaziale.

Coloro a maggior rischio sono le persone che vivono nel sud del mondo, con i detriti che hanno circa tre volte più probabilità di schiantarsi alle latitudini di Giacarta, Dhaka e Lagos rispetto a quelli di New York, Pechino o Mosca. Un dato particolarmente ironico considerando che i programmi spaziali di Stati Uniti, Cina e Russia sono quelli che lanciano la maggior parte dei razzi. Come sempre, la conseguenza delle loro azioni non ricade direttamente su di loro - in questo caso letteralmente.

Quando i razzi vengono spediti nello spazio, i vettori che hanno utilizzato per portali in questo luogo vengono semplicemente abbandonati al loro destino. "I governi hanno apparentemente scelto di assumersi il leggero rischio di dover risarcire una o più vittime, piuttosto che richiedere ai fornitori di lancio di apportare costose modifiche tecnologiche o di progettazione della missione", scrivono gli autori dello studio.

Fino ad adesso - almeno per quanto ne sappiamo - nessuno è mai stato colpito da un pezzo di spazzatura spaziale, anche se c'è andato molto vicino.