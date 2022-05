Dopo 10 anni nello spazio, questo missile russo è esploso improvvisamente

Dopo più di 10 anni intorno al nostro pianeta un razzo russo è esploso improvvisamente, creando molti frammenti potenzialmente pericolosi di detriti spaziali capaci di minacciare la vita degli astronauti che si trovano sulla Stazione Spaziale. Non solo, perché questi pezzi di metallo potrebbero scontrarsi con i satelliti in orbita.

In particolare, secondo quanto affermato dalla US Space Force, adesso si stanno monitorando almeno 16 dei pezzi risultanti. A questo punto vi starete sicuramente domandando una cosa: per quale motivo il razzo è esploso dopo aver orbitato per oltre un decennio? Il motore aveva probabilmente del propellente per razzi residuo al suo interno.

"È una specie di bomba a orologeria, ma senza un vero timer", ha dichiarato a Gizmodo Jonathan McDowell, astrofisico dell'Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. "Quando l'ho visto, non sono rimasto molto sorpreso", continua l'esperto. "Queste cose saltano fuori una o due volte l'anno per molti anni, ed è un problema".

Il motore esploso recentemente, molto probabilmente, proveniva da un razzo sovietico, originariamente progettato durante la Guerra Fredda. I razzi di oggi, infatti, non dovrebbero più avere questo problema perché prima della loro "fine operativa" i controllori che si trovano sulla Terra scartano o disattivano tutto ciò che potrebbe potenzialmente esplodere.

Questo evento è un problema, oltre al fatto che la Russia aveva già creato 1.500 detriti nello spazio, perché intorno alla Terra ora ci saranno più pezzi di spazzatura spaziale potenzialmente pericolosi.