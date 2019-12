Ecco le 10 applicazioni e giochi più scaricati del decennio e del 2019

Il decennio che si sta per concludere ha segnato una vera e propria rivoluzione nel modo in cui interagiamo con gli amici: i 10 anni che stanno per concludersi infatti sono stati dominati da Facebook, Facebook Messenger e Whatsapp, come dimostrato da alcune classifiche rilasciate da App Annie che mostrano le app con più download.

Le 10 applicazioni più scaricate del decennio

Facebook Facebook Messenger WhatsApp Messenger Instagram Snapchat Skype TikTok UC Browser YouTube Twitter

Le 10 app più scaricate del 2019

Facebook Messenger Facebook WhatsApp Messenger TikTok Instagram SHAREit Likee Snapchat Netflix Spotify

I 10 giochi più scaricati del 2019

Free Fire PUBG Mobile Subway Surfers Color Bump 3D Fun Race 3D Run Race 3D My Talking Tom 2 Homescapes Stack Ball Call of Duty: Mobile

Secondo App Annie, solo nel 2019 le persone di tutto il mondo hanno scaricato quasi 120 miliardi di applicazioni sui dispositivi iOS ed Android, in aumento del 5% rispetto all'anno precedente.

E' cresciuta anche la spesa per le app, che si avvicina a 90 miliardi di Dollari nell'anno che si sta per concludere, il 15% in più rispetto allo scorso anno.

Boom anche per i giochi mobili, editor fotografici e di video e le app d'intrattenimento: questo trend però dovrebbe continuare anche nel 2020 grazie al lancio di nuovi servizi di streaming in abbonamento come Disney Plus, che come noto approderà anche in altre nazioni tra cui l'Italia.

E' indubbio però che il decennio 2010-2019 sia stato dominato da Facebook: le proprie app hanno cambiato profondamente le abitudini degli utenti.