Ecco quali sono le 10 emoji più utilizzate dagli utenti

Il consorzio Unicode, che supervisiona l'utilizzo ed approvazione delle emojicon, ha rilasciato la classifica delle dieci faccine più utilizzate da parte degli utenti, per la prima volta in assoluto. Al primo posto, come mostriamo nella classifica presente in calce, si piazza la faccia con le lacrime di gioia, seguita dal cuore rosso.

Di seguito la classifica:

😂 Face With Tears of Joy ❤️ Red Heart 😍 Smiling Face With Heart-Eyes 🤣 Rolling on the Floor Laughing 😊 Smiling Face With Smiling Eyes 🙏 Folded Hands 💕 Two Hearts 😭 Loudly Crying Face 😘 Face Blowing a Kiss 👍 Thumbs Up

Interessante anche notare come le prime due rappresentino una percentuale rispettivamente del 10 e 7 percento d'uso complessivo. La faccina con gli occhi a forma di cuore, che è utilizzata per mostrare apprezzamento nei confronti di un determinato elemento o argomento, si piazza al terzo posto con una percentuale d'uso complessivo del 4,2%, seguita al 3,2% dall'emoji della faccia sorridente. Quinta posizione invece per il volto sorridente con gli occhi dolci, mentre all'1,9% troviamo le due mani giunte.

Gli utenti quindi utilizzano le emoji per esprimere soprattutto emozioni positive: basti pensare che l'unica faccina contraria è presente all'ottavo posto, dov'è presente l'emoji che piange con le lacrime. Il like (o pollice su), è solo decimo.