Solo 10 grandi azionisti hanno la chiave per controllare la crisi climatica

Un nuovo studio ha portato alla luce una verità scomoda: 10 grandi azionisti hanno in mano le sorti del cambiamento climatico a causa della loro influenza sul mercato dei combustibili fossili. In puro stile capitalistico, infatti, 200 aziende (note come CU200) possiedono il 98% delle potenziali emissioni di petrolio, gas e riserve di carbone.

Per farvi capire, le riserve di combustibili fossili in mano a CU200 hanno il potenziale per produrre 674 gigatonnellate di emissioni di carbonio, più che sufficienti per spingere le temperature medie globali al di sopra di oltre 1,5°C dei livelli preindustriali. A loro volta, solo 10 azionisti possiedono il 49,5% delle emissioni potenziali delle più grandi aziende energetiche del mondo.

Stiamo parlando di: Blackrock, Vanguard, il governo indiano, State Street, il Regno dell'Arabia Saudita, Dimensional Fund Advisors, Life Insurance Corporation, Norges Bank, Fidelity Investments e Capital Group. Solo questi investitori, sostengono i ricercatori sulla rivista Environmental Innovation and Societal Transitions, sono la chiave per risolvere la crisi climatica e porre fine all'era dei combustibili fossili.

"Individualmente, ridurre la domanda di combustibili fossili guidando, volando di meno e spegnendo il condizionatore d'aria è fantastico. Dovremmo continuare a farlo. Ma dobbiamo anche ridurre la nostra produzione di combustibili fossili, che questi 10 investitori possono decidere di farlo", afferma Truzaar Dordi, ricercatore capo dell'Università di Waterloo. "Senza di loro, semplicemente non avremo quello che serve per raggiungere i nostri obiettivi di emissioni ed evitare la catastrofe."

Ciò significa, in particolare, una cosa sola: "sia gli investitori che i governi possono avere un ruolo in prima linea nel cambiamento se cittadini e clienti li sollecitano a decarbonizzare", continua lo scienziato. "È improbabile che il sistema finanziario sostenga i cambiamenti trasformativi necessari per rispondere alla crisi climatica a meno che non sia disciplinato a farlo."

Nel frattempo il caldo record sta decimando le risaie della Pianura Padana.