10 Marzo 1959: ribellione tibetana all'occupazione cinese

Iniziata circa un decennio prima, ovvero nel 1950, l'occupazione cinese del Tibet fu guidata dalla repubblica buddhista che decise di invadere il paese così da avere il pieno controllo della Cina continentale.

Bastò un anno e il governo tibetano si arrese. Firmò il trattato che garantiva il completo potere del Dalai Lama sugli affari interni del Tibet. Tuttavia, nonostante la resa, il Tibet continuò a mantenere una certa resistenza all'occupazione, sviluppandosi col tempo nella rivolta del '59.

Per mantenere l'ordine la Cina minacciò Lhasa - capitale del Tibet - di bombardarla se non fosse stato mantenuto l'ordine tra i civili. Fu proprio a Lhasa, infatti, che nel 1959 prese vita la rivolta. Al tempo, fu indetto uno spettacolo teatrale dove Sua Santità il Dalai Lama sarebbe stato invitato, a patto che venisse da solo, che non fosse accompagnato da alcuna guardia del corpo, militare, in quanto a nessuno di loro sarebbe stato concesso il permesso di uscire dal campo militare.

Il 10 marzo oltre 300mila tibetani circondarono il palazzo di Norbulinka, antica residenza estiva del Dalai Lama, al fine di non lasciar accettare a Sua Santità l'invito cinese, fiutato il pericolo. Il 21 marzo, undici giorni dopo, l'artiglieria cinese di Lhasa - dopo aver portato il Dalai Lama in India - iniziò a bombardare Lhasa uccidendo senza pietà migliaia di uomini, donne e bambini.

L'esercito popolare di liberazione cinese (EPL) uccise ognuna delle guardie tibetane di Sua Santità, distruggendo ogni luogo di culto a Lhasa e continuando a massacrare la popolazione tibetana disarmata, indifesa.

La rivolta del 10 marzo fallì e nei decenni a venire la resistenza tibetana vide alti e bassi ma alla fine la vittoria fu della Cina, la stessa che qualche decennio prima aveva mosso la più grande ritirata della storia moderna, e smantellò il paese.

Durante l'occupazione migliaia di tibetani persero la vita; quasi tutto il patrimonio artistico tibetano fu distrutto; infine ma non meno importante, il Tibet subì una massiccia deforestazione che danneggiò in modo irreversibile l'ecosistema del paese.