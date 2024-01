Sono questi i 10 paesi più felici del mondo nel 2024

Il World Happiness Report 2023 ha rivelato i dieci paesi più felici del mondo, basandosi su dati raccolti dalla Gallup World Poll in diverse aree. La classifica è stata determinata attraverso un sondaggio Cantril, dove i partecipanti hanno valutato la loro vita su una scala da zero a dieci.

Circa 1.000 risposte per ogni paese sono state utilizzate per calcolare l'Average Life Evaluation, la media delle valutazioni della vita di ciascuna nazione negli ultimi tre anni. Il decimo posto è occupato dalla Nuova Zelanda, con un punteggio di 7.123, seguita da Lussemburgo (7.228) e Svizzera (7.240).

La Norvegia, con un punteggio di 7.315, si posiziona al settimo posto, mentre la Svezia, con 7.395, è sesta. I Paesi Bassi si classificano quinti con un punteggio di 7.403. Israele, con un notevole balzo dalla nona alla quarta posizione, ha ottenuto un punteggio di 7.473. Al terzo posto troviamo l'Islanda con 7.530, seguita dalla Danimarca al secondo posto con 7.586.

Infine, la Finlandia si conferma il paese più felice del mondo per il sesto anno consecutivo, con un punteggio di 7.804. Questi risultati evidenziano non solo la qualità della vita in questi paesi, ma anche l'importanza di considerare il benessere e la felicità nelle politiche nazionali. Il vincitore, in particolare, è nota per la sua natura rigogliosa e la cultura del benessere, che include l'amore per le saune e la vicinanza con la natura.

È anche vero che i paesi più felici del mondo hanno il loro lato oscuro, ma da cosa dipende tutta questa felicità?