Ecco le 10 professioni con il maggior numero di psicopatici

Secondo uno dei manuali per i disturbi mentali o psicopatologici più utilizzati da psichiatri, psicologi e medici di tutto il mondo, un individuo con una personalità psicopatica ha un grande egocentrismo e un talento nel manipolare le persone. Riconoscerli è difficile, ma tendono ad avere in comune una cosa: le carriere che si scelgono.

Essendo molto bravi a prendere decisioni improvvise, riescono ad eccellere in molti lavori stressanti per molti a causa della loro spietatezza e carisma. Kevin Dutton, psicologo e scrittore britannico nel suo libro "The Wisdom of Psychopaths: What Saints, Spies, and Serial Killers Can Teach Us About Success", ha fatto un elenco dei tipi di lavori che attirano la maggior parte degli psicopatici.

Ecco di seguito la lista in questione:

Impiegato statale;

Chef;

Sacerdote;

Agente di polizia;

Giornalista;

Chirurgo;

Venditore;

Presentatore Tv o Radio;

Avvocato;

Amministratore delegato;

Insomma - quasi - tutti lavori in cui si affrontano grandi situazioni di stress. Nel 2014, i funzionari del governo del Regno Unito per reclutare nuovi impiegati statali cercarono nello specifico psicopatici "per mantenere l'ordine", poiché sono "molto bravi nelle crisi" e non hanno "sentimenti per gli altri, né codice morale, e tendono ad essere molto intelligenti e logici". Per quanto riguarda i giornalisti, Dutton elenca alcuni dei tratti degli psicopatici come fascino, concentrazione, consapevolezza, spietatezza e azione, tutti vantaggi nella professione.

Ne libro "Confessions of a Sociopath: A Life Spent Hiding In Plain Sight", l'autore M. E. Thomas, che si è autoproclamato come sociopatico, afferma che alcuni tratti caratteristici della personalità psicopatica come fiducia in se stessi, spensieratezza e fascino ingannevole possono essere molto utili nella professione dell'avvocato. Il lavoro che troviamo in testa alla classifica, però, è l'amministratore delegato (CEO), uno delle maggiori figure di spicco di un'azienda.