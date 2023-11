Hai solo 10 secondi per scovare il volto celato in questa illusione ottica

Nell'immagine di oggi un uomo interroga un bambino su dove si sia nascosto il suo compagno, dopo un atto dispettoso. Questa scena così colorata è il cuore di un'illusione ottica che mette alla prova la tua acuità visiva e la tua prontezza mentale. Hai solo 10 secondi per trovare il volto nascosto del bambino.

Questa sfida, apparentemente semplice, è stata ideata per stimolare la mente dei bambini, ma si rivela un enigma anche per gli adulti. L'artista ha sapientemente celato il volto in un luogo non immediatamente visibile, trasformando questa ricerca in un vero e proprio esercizio per occhi e cervello.

Se hai un'ottima vista, potresti risolvere l'illusione in un attimo, ma la maggior parte delle persone si troverà a sudare freddo nella ricerca. Un indizio cruciale per risolvere il mistero: il volto è nascosto in alto. Non possiamo dirvi più nulla. Questo indizio è sufficiente per svelare il segreto di questa affascinante e divertente illusione ottica.

Se siete arrivati fin qui molto probabilmente avrete già risolto l'enigma - che troverete in tutto il suo splendore in calce alla notizia. Volete averne ancora? Vi invitiamo a cercare l'uccello nascosto in questo enigma e a trovare il cane (o i cani) che si trovano immortalati in questa illusione ottica. Avete trovato, intanto, il secondo volto del bambino? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti!



A proposito: sapete dirci quale numero vedete in questa illusione?