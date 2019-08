Il 10 settembre Apple presenterà la nuova generazione di iPhone

Ebbene sì, come suggeriva un rumor di poche settimane fa, Apple presenterà la nuova generazione di iPhone il prossimo 10 settembre. Appuntamento fissato per le 19:00 italiane, come sempre la sede dell'evento è il prestigioso Steve Jobs Center.

Apple ha iniziato in queste ore a mandare gli inviti stampa per la presentazione. Nell'invito non viene menzionato esplicitamente il tipo di device che verranno annunciati — Apple non lo fa mai. Tuttavia ci aspettiamo con ogni certezza la presentazione di ben tre nuovi iPhone.

Andranno a rimpiazzare gli attuali iPhone XS, XS Max e XR. In rete sono già emerse diverse presunte foto del case del device, e, a prescindere, sappiamo che per la prima volta in uno smartphone della Apple farà il suo debutto un sistema a tripla fotocamera. Niente 5G, per quello molto probabilmente bisognerà aspettare la generazione ancora successiva.

Un evento solo per la nuova generazione di iPhone? Molto improbabile, ma c'è da dire che tutti i prodotti di cui si è sentito parlare negli ultimi mesi —dal nuovo iPad Pro, passando per il Macbook Pro da 16 pollici— normalmente vengono annunciati in eventi separati da quello settembrino riservato agli iPhone. Rimangono comunque i numerosi nuovi servizi di Apple, su cui potremmo avere nuovi lumi, così come —dicono alcuni rumor— una nuova linea di Apple Watch Series 4 con case in ceramica e in titanio.

Ne sapremo sicuramente di più il 10 settembre. Seguiteci su Everyeye.it per tutte le novità dal mondo di Apple.