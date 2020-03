Questi sono i 10 smartphone Android e iOS più venduti al mondo nel 2019

Sono stati pubblicati, sia a livello globale che europeo, i dati di vendita dei singoli smartphone relativi all'anno 2019. Ebbene, sembra che le aziende "vincitrici" siano essenzialmente due.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Google e come spiegato da Counterpoint Research in un recente studio, lo smartphone in grado di convincere di più gli utenti a livello globale nel corso dello scorso anno è stato iPhone XR (3%). La prima posizione di quest'ultimo non è in realtà una sorpresa, visto che altre società che si occupano di analizzare la popolarità dei dispositivi mobili andavano in questa direzione.

La seconda posizione è occupata da un altro smartphone di Apple: iPhone 11 (2,1%). Passando all'ultimo gradino del podio, troviamo il primo smartphone Android in classifica, ovvero Samsung Galaxy A50 (1,8%), dispositivo che già ad agosto 2019 stava andando molto bene in Europa. Seguono a ruota Galaxy A10 (1,7%), OPPO A5 (1,3%), iPhone 8 (1,2%), Galaxy A20 (1,1%), iPhone 11 Pro Max (1,1%), iPhone 7 (1,1%) e iPhone XS Max (1%).

Per quanto riguarda invece il territorio europeo, i 5 smartphone più venduti, sempre stando a Counterpoint Research, sono Galaxy A50 (5%), iPhone XR (4%), iPhone 11 (3%), Galaxy A10 (3%) e Galaxy A40 (3%).

Insomma, i brand che possono "stappare lo champagne" sono principalmente Apple e Samsung, visto che entrambe le classifiche "appartengono" a loro (fatta eccezione per OPPO A5).