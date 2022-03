Quali sono i 10 smartphone che rappresentano il 26% del mercato? Non solo iPhone

Dopo aver approfondito il successo degli smartphone Premium secondo Counterpoint Research, torniamo ad approfondire su queste pagine un'altra analisi del mercato. Più precisamente, stavolta vengono presi in considerazione 10 modelli.

In particolare, stando a un report di Strategy Analytics pubblicato nella giornata del 24 marzo 2022, i 10 smartphone più venduti a livello globale nel Q4 2021 sono quelli presenti nella lista di seguito.

I 10 smartphone più venduti al mondo nel Q4 2021

Apple iPhone 13 5G; Apple iPhone 13 Pro Max 5G; Apple iPhone 13 Pro 5G; Apple iPhone 12 5G; Samsung Galaxy A12; Samsung Galaxy A51 (4G); Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G; Xiaomi Redmi 9A; Apple iPhone 12 Pro Max 5G; Honor 50 5G.

Al netto delle prime posizioni occupate da Apple, risulta interessante notare la presenza in classifica, oltre che della solita Samsung, di Xiaomi. Ciò che risalta maggiormente è però la decima posizione di Honor 50, che ricordiamo rappresenta lo smartphone "del ritorno" per il brand, dato che Honor è tornata a utilizzare i servizi Google. Potete approfondire la questione nella nostra recensione di Honor 50.

Per il resto, la classifica mette volutamente in evidenza il supporto al 5G dei vari dispositivi, in quanto risulta interessante notare che parecchie posizioni sono occupate da smartphone 5G. Insomma, il più recente standard in termini di connettività sta prendendo sempre più piede, anche a livello di supporto dei dispositivi.

Per il resto, fa ragionare il fatto che i 10 modelli indicati hanno rappresentato il 26% delle spedizioni globali nel Q4 2021. Inoltre, si fa notare, fuori dalla top 10, la sedicesima posizione dello smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip3 5G. Insomma, il report di Strategy Analytics ha fatto emergere diverse questioni interessanti.