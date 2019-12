Questi sono i 10 smartphone più venduti a livello globale nel Q3 2019

Nel continuo "subbuglio" del mercato smartphone, spesso ci si dimentica di fermarsi un attimo e di guardare quali sono i dispositivi più acquistati in tutto il mondo, visto che d'altronde, alla fine, è sempre il cliente ad avere ragione.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da Gizchina e Counterpoint Research, la lista degli smartphone più venduti al mondo durante il Q3 2019 è quella che trovate di seguito.

Apple iPhone XR (3%); Samsung Galaxy A10 (2,6%); Samsung Galaxy A50 (1,9%); OPPO A9 (1,6%); Apple iPhone 11 (1,6%); OPPO A5s (1,5%); Samsung Galaxy A20 (1,4%); OPPO A5 (1,3%); Xiaomi Redmi 7A (1,2%); Huawei P30 (1,1%).

Il "padrone indiscusso" del 2019 è stato iPhone XR, dato che si tratta dello smartphone più venduto in ogni trimestre dell'anno (per quanto riguarda i dati divulgati finora). Questa è una notizia particolarmente interessante, visto che lo smartphone è stato lanciato alla fine del 2018. Insomma, sicuramente stiamo parlando di un dispositivo che ha fatto breccia nel cuore degli appassionati, o perlomeno di quelli che puntano ai prodotti Apple.

Da non sottovalutare anche la presenza in classifica di ben tre smartphone di OPPO, segno di come la società cinese stia lavorando molto bene a livello globale. Interessante inoltre notare come il dispositivo più venduto di Xiaomi sia l'entry-level Redmi 7A, che si trova spesso a cifre inferiori ai 100 euro. Non sorprendono invece Galaxy A10 e Galaxy A50, dato che l'azienda sudcoreana è riuscita a realizzare una serie di smartphone di grande successo. Infatti, già ad agosto 2019 Galaxy A50 era lo smartphone più venduto in Europa.