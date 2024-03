10 telecamere e sistemi di sorveglianza Arlo scontati fino al 40% su Amazon

Tenere sotto controllo la propria abitazione non è mai una cattiva idea e, a tal proposito, chi è intenzionato ad installare una telecamera o un sistema di sorveglianza potrebbe approfittare delle ultime offerte Amazon che vanno a scontare numerosi prodotti firmati Arlo.

Arlo Ultra 2 (Pacco da 4)

Il primo dei prodotti in offerta è Arlo Ultra 2, che consiste in un ricco set che è perfetto per chi vuole tenere sott'occhio la propria casa, che si tratti di aree esterne o degli interni. Scopri la promozione su Amazon All'interno della confezione troviamo infatti quattro diverse telecamere senza fili in grado di registrare immagini in qualità 4K UHD e dotate di due visioni notturne: una a colori e quella classica in bianco e nero. Per quello che riguarda l'autonomia dei prodotti, si parla di una batteria la cui durata si attesta sui sei mesi, con possibilità di acquistare separatamente un pannello solare che prolunga l'autonomia dei dispositivi. A differenza di altri competitor, non è necessario un abbonamento per rilevare i movimenti fino a 7,5 metri, ma nella confezione è incluso anche un periodo gratuito di Arlo Secure, abbonamento che include archiviazione nel cloud e libreria video. Segnaliamo infine che il prodotto, scontato del 34%, è compatibile con Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit con Smart Hub, Samsung SmartThings e IFTTT.

Arlo Go 2

Chi non è alla ricerca di un intero set di telecamere ma ha la necessità di controllare un unico ambiente può dirottare la propria attenzione su un prodotto come l'Arlo Go 2, disponibile con il 28% di sconto. Vai al prodotto in sconto Questa telecamera è in grado di collegarsi alla rete tramite il classico Wi-Fi oppure attraverso una SIM card 3G/4G. Oltre a poter registrare video di qualità Full HD (1080p), questo dispositivo è dotato di visione notturna a colori e di un allarme ad alto volume, che grazie a suoni da 80dB si farà sentire da chiunque nel raggio di 30 metri. Anche in questo caso non vi è necessità di abbonamento, ma nella confezione è incluso un periodo di prova per Arlo Secure.

Arlo Ultra 2 (Pacco da 3)

Con uno sconto del 40%, è possibile accaparrarsi ad un ottimo prezzo anche Arlo Ultra 2 nella versione da tre telecamere di colore bianco. Acquista subito Si tratta di dispositivi dotati delle medesime caratteristiche indicate poco più sopra per la versione da quattro telecamere, che sono quindi dotate di due modalità notturne, registrazione in qualità 4K UHD e autonomia della batteria di sei mesi.

Arlo Ultra 2 XL

Ad essere scontata del 28% su Amazon è anche Arlo Ultra 2 XL, che in questo caso consiste in una sola telecamera dotata di numerose funzionalità e ottime caratteristiche tecniche. Scopri l'offerta Questa telecamera ha un campo visivo di 180° e può registrare filmati in qualità 4K HDR a 24fps, senza contare il pieno supporto alla doppia modalità notturna, in bianco e nero o a colori. Come per tutte le telecamere Arlo, l'abbonamento non è necessario ma nella confezione è incluso un periodo di prova per Arlo Secure.

Arlo Ultra 2 XL (Pacco da 2)

La stessa telecamera indicata sopra, la Arlo Ultra 2 XL, è disponibile ad un prezzo di favore su Amazon anche nella sua versione doppia. Vai all'offerta Grazie al 37% di sconto, si può infatti acquistare la confezione da due telecamere con smart hub incluso. Le caratteristiche tecniche sono identiche a quelle della versione venduta singolarmente, con supporto al 4K, alla batteria della durata di un anno e all'ampio campo visivo.

Arlo Pro 5

Fra gli sconti a tema Arlo troviamo su Amazon anche la Arlo Pro 5, che è a tutti gli effetti una via di mezzo fra i prodotti citati in precedenza. Acquista subito In questo caso, il dispositivo è in grado di registrare video in qualità 2K ed è dotato di doppia visione notturna, inclusa quella a colori che supera di 100 volte la vista umana. Arlo Pro 5 dispone inoltre di un'illuminazione che migliora la visione fino a cinque metri. Parlando di batteria, una carica della telecamera permette di utilizzarla per otto mesi, così che possa essere posizionata all'interno o all'esterno senza alcun problema. Anche in questo caso l'abbonamento non è obbligatorio, ma il periodo di prova ad Arlo Secure è incluso nel prezzo.

Arlo Ultra 2 (Pacco da 2)

Ad essere scontata è anche la versione di Arlo Ultra 2 che include due telecamere. Vai alla pagina Amazon con l'offerta In questo caso lo sconto è del 39% e consente di acquistare in un colpo solo due telecamere di fascia alta con tanto di smart hub. Come indicato anche più sopra, si tratta di dispositivi in grado di registrare a 4K UHD, con due modalità di visione notturna e con una longeva batteria che consente il posizionamento in ogni angolo della casa, anche negli esterni.

Arlo Ultra 2 (Telecamera singola)

Chi vuole, può approfittare anche della versione singola di Arlo Ultra 2, venduta con uno sconto del 16%. Acquista subito Si tratta dell'acquisto perfetto per chi dispone già del kit Arlo Ultra 2 e vuole aggiungere una nuova telecamera per tenere sotto controllo un'altra area della casa. Occorre però precisare che l'acquisto di questo prodotto non è consigliabile a chi non dispone degli altri kit Arlo Ultra 2, poiché nella confezione non è incluso lo smart hub, fondamentale per il funzionamento.

Arlo Pro 5 (Pacco da 3)

Ad essere scontata del 19% è anche la confezione da tre telecamere con tanto di smart hub di Arlo Pro 5. Vai all'offerta Con un angolo di visione di 160° e qualità video 2K HDR, questo set è perfetto per chi non ha bisogno della massima risoluzione video e vuole proteggere svariati punti dell'abitazione. Vi ricordiamo che Arlo Pro 5 è dotato di una batteria con autonomia di otto mesi e può quindi essere posizionato anche all'esterno.

Arlo Pro 5 (Pacco da 4)

Lo sconto del 19% è perfettamente valido anche su un'altra variante di Arlo Pro 5, ossia quella che include quattro diverse telecamere oltre all'essenziale smart hub. Raggiungi la pagina della promozione su Amazon Come avrete già intuito, si tratta delle stesse periferiche di cui vi abbiamo parlato poco più sopra e l'unica differenza risiede nel numero di dispositivi inclusi nella confezione.

