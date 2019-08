I 10 travel influencer italiani più seguiti sui social media

La figura del travel influencer, ovvero di colui che racconta i suoi viaggi attraverso i social media, sta diventando sempre più popolare anche in Italia. D'altronde, le persone sono interessate a sapere quali sono i posti migliori da visitare e a seguire le appassionanti vicende legate alle azioni quotidiane degli influencer.

In Italia, i maggiori influencer appartengono alle categorie fashion, lifestyle o appunto travel. Tuttavia, se da una parte i VIP delle prime due categorie dispongono di una copertura piuttosto elevata da parte della stampa (pensiamo ad esempio a Chiara Ferragni), dei travel influencer si sente parlare un po' meno nei media tradizionali. Chi sono quindi le figure più seguite in Italia in questo ambito? Stando a una ricerca di Blogmeter, i 10 travel influencer con il maggior engagement sono i seguenti:

Mattia Miraglio - Canale più seguito: YouTube (89.122 iscritti) - Totale engagement: 1,5 milioni di interazioni; Marco Togni - Canale più seguito: YouTube (280.566 iscritti) - Totale engagement: 1,1 milioni di interazioni; Francesco Galati (Il signor Franz) - Canale più seguito: YouTube (164.011 iscritti) - Totale engagement: 776.000 interazioni; Stefano Tiozzo; Alessandro Marras; Federica Di Nardo (The Cutielicious); Nicolò Balini (Human Safari); Luca Pezzolo e Ale Zorzin (The Globbers); Carlo Taglia (Vagamondo); Manuela Vitulli (Pensieri in viaggio).

Nel frattempo, l'ONIM (Osservatorio Nazionale di Influencer Marketing), ha eseguito una ricerca sugli influencer italiani, rilevando che la maggior parte di loro sono giovani e poco pagati.