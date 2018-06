10 video più visti di sempre su YouTube: Masha e Orso in top 5 con oltre 3 miliardi

La classifica dei 10 video più visti su YouTube è sempre stata molto affascinante, ma dopo il 2017, che ci ha regalato due delle canzoni più ascoltate della storia (Despacito e Shape of You), lo è ancora di più. Abbiamo pensato, dunque, di analizzare l'attuale situazione, trovandoci dinanzi a una gradevole "sorpresa".

Infatti, in mezzo alla solita miriade di video musicali, ne compare anche uno dei cartoni animati per bambini più amati sul web: Masha e Orso. In particolare, si tratta della puntata 17, che nella versione italiana si intitola "Ricetta per un disastro" e nella sua variante in russo ha raccolto oltre 3,15 miliardi di visualizzazioni dal 31 gennaio 2012, data in cui il video è stato caricato su YouTube. Stando a RaiNews, il video in questione aveva raggiunto le 2 miliardi di visualizzazioni a marzo 2017. Questo significa che nel corso dell'ultimo anno "Ricetta per un disastro" ha continuato a macinare visualizzazioni su visualizzazioni. Pensate che da noi è possibile vedere questa particolare puntata unicamente tramite RaiPlay, visto che la versione italiana è stranamente bloccata per la visualizzazione dal nostro Paese sulla piattaforma di Google.

Riportiamo di seguito le prime dieci posizioni della classifica: